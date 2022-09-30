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Son dakika haber! Trabzon'da silahla yaralama: 2 yaralı

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Son dakika haber! Trabzon'da silahla yaralama: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı. Olay saat 19.10 sıralarında şehrin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak caddesinin girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. cadde üzerinde yaşanan tartışmanın ardından karşılaştığı Uğur Çakır'ın ayağına bir el ateş etti. Söz konusu şahıs olayda yaralanırken, yerden seken kurşun o sırada yolda yürümekte olan olayla bir ilgisi olmayan Onur Mert isimli şahsın gözüne isabet etti. Olayda iki kişi yaralanırken, yaralı 2 kişiden gözüne kurşun sekerek yaralanan Onur Mert KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, ayağından vurulan Uğur Çakır ise Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren Gökhan K. ise koşarak olay yerinden uzaklaşırken, yakalanması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Ersen Küçük - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Onur Mert Ortahisar Trabzon 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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