Trabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı 3. Sayfa Haberleri Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralanarak tedavi altına alınan kişilerden birinin 4 gün önce evlendiği öğrenildi. Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde Mesut Kuru'nun (33) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Sürücü Mesut Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 4 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine girdikleri öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Derviş Altuntaş Çınarlık Akçaabat Trabzon 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Trabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı - Haberler

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