Trabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı
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Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralanarak tedavi altına alınan kişilerden birinin 4 gün önce evlendiği öğrenildi.
Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde Mesut Kuru'nun (33) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sürücü Mesut Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
4 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLER
Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine girdikleri öğrenildi.
Kaynak: AA / Derviş Altuntaş - 3. Sayfa