Bir süredir haber alınamayan teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 29 yaşındaki Teğmen Hüseyin Y. evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Teğmen Hüseyin Y.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, Cemal Gürsel Mahallesi'nde kaldığı kiralık eve gitti. BAŞINDAN VURULMUŞ Hüseyin Y.'nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları ev sahibine haber verdi. Ev sahibi kapıyı açınca içeri giren arkadaşları Hüseyin Y.'yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu. YAŞAMINI YİTİRDİ İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.'nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenildi. Hüseyin Y.'nin cansız bedeni otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığı Samandağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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