Son Dakika! Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi

Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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