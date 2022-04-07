Son Dakika! Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi - Haberler

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Son Dakika! Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi

Haberler.com - 3. Sayfa
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Son Dakika! Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Nisa bebeğin güncel sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nisa bebeğin beyin fonksiyonlarının beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmediğini aktaran Bakan Koca, "Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

"BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi

Haberler.com - 3. Sayfa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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