Son dakika... Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika... Rüşvet iddiasıyla tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı tahliye oldu

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'de rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy eski Belediye Başkanı Ender Sevinç ile İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş tahliye oldu.

Kırklareli'de rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy eski Belediye Başkanı Ender Sevinç ile İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş tahliye oldu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kalmıştı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç ve Tolga Ö. tutuklanmıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş da tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve esnaf Tolga Ö. ve tutuksuz 9 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Bugün soruşturma çerçevesinde duruşma yapıldı. Yapılan duruşmada mahkeme heyeti, dosya delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve Tolga Ö.'yü adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title