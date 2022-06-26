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Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre komiserlik sıvana girmek için Şanlıurfa merkezden Gaziantep istikametine doğru giden Selim K.'nın kullandığı 27 KB 886 plakalı Volkswagen marka otomobil, tarlasını suladıktan sonra eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Hasan Birden'e çarptı. Ağır yaralanan şahsı aracına alan polis memuru, Suruç Devlet Hastanesine getirdi. Burada doktorların müdahale ettiği yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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