Son dakika: Otomobil ile motosiklet köprüde çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika: Otomobil ile motosiklet köprüde çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Otomobil ile motosiklet köprüde çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haber... Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin köprü üzerinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin köprü üzerinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Çapaklı yolu DSİ Sulama kanalı üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyraz Mahallesi istikametinden, Adala Mahallesi istikametine gitmekte olan H.A.(30) idaresindeki 48 YY 581 plakalı otomobil ile V.S.(38) sevk ve idaresindeki 09 ND 408 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan G.S.(34) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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