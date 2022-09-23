Son Dakika | Orman kahramanlarının cenazesi, Rusya'ya gönderilmek üzere Antalya'ya götürüldü

Denizli'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus vatandaşının cenazesi, Rusya'ya gönderilmek üzere Antalya'ya götürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu'ndan havalanan helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı düştü. Kaza sonrası Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte konsolosluk tarafından teslim alındı. Özel araçla Antalya'ya götürülen cenazeler, sonrasında uçakla Rusya'ya gönderilecek. - DENİZLİ