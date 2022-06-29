"Barışma buluşmasında" kan çıktı! Öfkeli koca, hem karısını hem de oğlunu öldürdü - Haberler

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"Barışma buluşmasında" kan çıktı! Öfkeli koca, hem karısını hem de oğlunu öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Barışma buluşmasında' kan çıktı! Öfkeli koca, hem karısını hem de oğlunu öldürdü

Manisa'da aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü. Yaşlı adam apartman çıkışında polislere suç aletiyle birlikte yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesindeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.

ANNE VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi N. Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Manisa 3. Sayfa Haberler

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