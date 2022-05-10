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Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Boyner Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 KG 283 plakalı kamyonet ile 37 ABK 884 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Kamyonet, Boyner, 3. Sayfa, Haberler

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