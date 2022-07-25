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Son Dakika | Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Samsun karayolunda ilerleyen Özcan Hekim yönetimindeki motosiklet, yabancı plakalı bir cipe arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Hekim, olay yerine gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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