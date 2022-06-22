Manisa'da saman ve buğday deposunda yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da saman ve buğday deposunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Manisa'da saman ve buğday deposunda yangın çıktı Yangında 350 tondan fazla saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu.

Manisa'da saman ve buğday deposunda yangın çıktı

Yangında 350 tondan fazla saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu. Yangında 350 tondan fazla saman kül olurken tonlarca buğday da kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesinde entegre bir tesiste saat 17.30 sıralarında saman ve buğday depolarının olduğu kısımda biranda alevler yükseldi. Kısa sürede tesis duman altında kalırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 ekibi ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında deponun çatısı ve duvarları da büyük zarar gördü.

Yangın sırasında tesiste bulunan Osman Durbay isimli vatandaş yangını kimsenin görmediğini biranda alevlerin yükseldiğini anlattı. Saman kuru olduğu için itfaiye gelene kadar alevlerin her yeri kapladığını ve yaklaşık 300-350 ton samanın yandığını ifade eden Durbay, depolardaki buğdayların da zarar gördüğünü söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - 3. Sayfa

Saruhanlı Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title