Son dakika! Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika! Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı

Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nın son gününde yaklaşık 80 bin araç sirkülasyonunun yaşandığı Malatya'da polis ekipleri 2 bin 250 aracı denetledi.

Kurban Bayramı'nın son gününde yaklaşık 80 bin araç sirkülasyonunun yaşandığı Malatya'da polis ekipleri 2 bin 250 aracı denetledi.

Kurban Bayramı süresince sahada olan Malatya polisi kent genelinde yer yer dron destekli 23 noktada aralıksız sürdürülen denetimlerde araç sürücülerini kurallara uymaları noktasında uyardı. Bayramın son günü 20 saatlik sürede 37 bin 886 araç girişinin 41 bin 775 araç çıkışının yaşandığı kentte 2 bin 250 araçta kontrol yapan ekipler adeta kuş uçurtmazken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title