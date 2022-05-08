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Son dakika: Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Kumluca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, şarampole devrildi.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 08.30'da Kumluca ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Adrasan Mahallesi'nde bir arazide tesviye çalışması yapmak için 07 AVY 918 plakalı traktörü ve arkasındaki tesviye makinesi ile Beykonak Mahallesi'ndeki evinden yola çıkan Hüsamettin Erenkuş, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör yoldan çıkarak şarampole devrilirken, devrilme sonucu sürücü Hüsamettin Erenkuş traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hüsamettin Erenkuş'un öldüğünü tespit etti. Hüsamettin Erenkuş'un cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Antalya, Kumluca, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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