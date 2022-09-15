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Son Dakika | Kozan'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Son Dakika | Kozan'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan'da saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametine giden Furkan Yıldız yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı kamyon, Feke istikametine dönmek isteyen Erdinç Çağlar yönetimindeki 46 ACF 273 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kavşakta bekleyen Emre Ünlüoğlu'nun kullandığı 46 N 1963 plakalı otomobilde de maddi hasar oluştu. 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, Çağlar'ın aracında bulunan eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Kozan DKY 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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