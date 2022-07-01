Son dakika haberi | Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin dava görülüyor Son dakika haberleri: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanıklardan Lütfi Keleş, olay günü kavgayı Dedeoğulları ailesinin başlattığını, kavganın karşı tarafın küfür etmesiyle başladığını öne sürdü. Lütfi Keleş'in avukatı Kazım Turan müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, hapishanede geçirdiği sürenin göz önünde bulundurulmasını ve tahliyesini istedi. Diğer sanık Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ise ırkçılık suçlamalarını kabul etmediklerini söyledi. Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut ise tutuksuz sanıkların tutuklu olarak yargılanması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, taleplerin reddine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı. AA / Havva Dereağzı - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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