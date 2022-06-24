Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçıyı keserle başına vurarak öldüren ve daha sonra halıya sararak gömdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçıyı keserle başına vurarak öldüren ve daha sonra halıya sararak gömdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 gündür kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun son görüştüğü Bahattin K., dün alındığı gözaltında suçunu itiraf etti. İtirafında tartışma sonrası öfkeye kapıldığını söyleyen Bahattin K., Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu, daha sonra bir halıya sararak yaşadığı barakanın 15 metre uzaklıkta ormanlık alana gömdüğünü itirafında bulundu. Bahattin K'nın itirafı sonrası harekete geçen polis ekipleri belirtilen bölgede yaptığı kazı çalışmasında Ataoğlu'nun cesedini gömülü olarak buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen Bahattin K, tutuklanarak Alanya L Tipi cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Ataoğlu Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title