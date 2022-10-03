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Son Dakika | Kastamonu'daki "Müsilaj-2 Operasyonu"nda 5 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Kastamonu'daki 'Müsilaj-2 Operasyonu'nda 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Kastamonu'da, "Müsilaj-2 Operasyonu" çerçevesinde gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kastamonu'da, "Müsilaj-2 Operasyonu" çerçevesinde gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Müsilaj-2 Operasyonu" çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kastamonu il merkezi ve Tosya ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör, 47 adet tabanca fişeği, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği namlu parçası ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Operasyon Müsilaj 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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