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Son dakika... Karaman'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Karaman'da ev yangını

Son dakika haberler... Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Çıkan yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Orta Mahallede bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.G.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Güneyyurt belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güneyyurt, Karaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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