Son Dakika: Annesi tarafından boş araziye terk edilen 3 aylık Nisa bebek hayatını kaybetti

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

BEBEĞİ EMZİRİP "NİSA MİHRİBAN" İSMİNİ VERDİ

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek, yoğun bakıma alınmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHMAL İDDİASINA İNCELEME

Nisa Mihriban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi'nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

BAKANLIK DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığı araştırılacak.

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