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Son dakika: Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 PN 779 plakalı beyaz otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan sitenin duvarına çarparak büyük hasar aldı. Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araca sıkışan iki kardeş Emre Y. ve Demir Talha Y. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobillerinden çıkarıldı. Yaralıların kaza yerindeki ilk sağlık müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İtfaiye, Isparta, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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