Son dakika... Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi Son dakika haberleri... Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. 43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan Burak Taşdemiraracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu. Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü. Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - 3. Sayfa Hisarcık Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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