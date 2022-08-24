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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var

3. Sayfa Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunu roketle hedef aldığını ve saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlığının 31'inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne videokonferans yoluyla yaptığı hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü var

TREN İSTASYONU VURULDU

Zelenski konuşmasında, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü var

RUS TARAFI HALA SESSİZ

İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelenski, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı. Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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