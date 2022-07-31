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Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberlerine göre - Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o anlar kameraya böyle yansıdı Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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- Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

TOKAT - Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Sivas kara yolu Çamlıbel Beldesi kavşağında meydana geldi. M.K., idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Zöhre Topaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Topaç hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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