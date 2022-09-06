Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı, çıkaramayınca imdadına itfaiye ekipleri koştu 3. Sayfa Haberleri Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı, çıkaramayınca imdadına itfaiye ekipleri koştu Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı, çıkaramayınca imdadına itfaiye ekipleri koştu MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yerde bulduğu kelepçeyi koluna takan gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Mazıdağı ilçesinde bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı. Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi Mazıdağı İtfaiye Mardin 3. Sayfa Yerel Haberler

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