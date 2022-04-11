Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - Site sakinlerince sokakta bakılan ve 'Benekli' ismi verilen 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu.

ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Site sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.