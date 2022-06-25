Yaklaşık 1 saat boyunca hareketsiz kalan gencin uyuduğu sanıldı, sağlık ekipleri öldüğünü tespit etti Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte içki içen 27 yaşındaki İsmail Köroğlu, alkol komasına girdi. Arkadaşları tarafından uyuduğu sanılan genç, yaklaşık 1 saat boyunca hareketsiz kalınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Beyharmanı Mahallesi'nde İsmail Köroğlu isimli genç iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. 1 SAAT BOYUNCA HAREKETSİZ KALDI Köroğlu, bir süre sonra içkinin etkisiyle kendinden geçerken, arkadaşları, uyuduğunu sandı. Yaklaşık 1 saat bu şekilde kalan Köroğlu'nu uyandırmak isteyen arkadaşları, kendisinden cevap alamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. SAĞLIK EKİPLERİ, GENÇ ADAMIN ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Köroğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI Köroğlu'nun burada yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Köroğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - 3. Sayfa Sarıgöl Köroğlu 3. Sayfa Haberler

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