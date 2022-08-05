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Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardı.

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Ünlü oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde de ailesiyle kavga ettiği öğrenildi.

Bir süredir psikolojik tedavi görmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Arda Kural, gerçekleştireceği projelerde geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Ailesinin Büyükçekmece'de oturduğu öğrenilen Kural, iddiaya göre dün gece sahilde bir mekanın işletmecisi Ahmet Y. ile kavga edip adamı darp etti. Olay yerine çağrılan polis, Kural'ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

Ailesiyle de kavga etmiş

Kural'ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Arda Kural'a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Arda Kural kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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