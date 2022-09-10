Son dakika haberleri... Tokat'ta durağa çarpan kamyonet devrildi: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Tokat'ta kamyonetin durağa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Tokat'ta kamyonetin durağa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Niksar karayolu Gümenek köyü mevkiinde meydana geldi. R.U. (57) idaresindeki 60 ACU 491 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.D. (28), B.U. (20) ile H.U. (54) yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan H.U'nun durumunu ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Tokat'ta durağa çarpan kamyonet devrildi: 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.