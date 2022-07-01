Son dakika haberleri! Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı...Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı...Dehşet anları kamerada

-Ağır yaraladığı kadının başını ayaklarının arasına alarak uzun süre bekledi

Şüpheli mahallelinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, tartıştığı genç kadını boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yardım için koşanları yanına yanaştırmayan öfkeli adam, genç kadını ayaklarının arasına sıkıştırıp bir türlü ikna olmadı. Öfkeli adam, mahallelinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Özkan G., ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen N.K. sokaktayken bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Bir anda kavgaya dönen tartışmada Özkan G., yanında taşıdığı bıçakla N.K'yı boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçakladı. N. K, bıçak darbeleri sonrası kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan öfkeli adam, yerdeki N. K'nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yanaştırmadı. Mahallelinin artan tepkisi üzerine Özkan G, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık eliplerinini lk müdahalesi sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise eşkali belirtilen Özkan G'yi yakalamak için çevrede araştırma başlattı.

"Kadın can çekişiyordu"

Olayın görgü tanıklarından Fatma Rıfatoğlu, sesleri duyup evinin balkonuna çıktığını belirterek, "Biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın can çekişiyordu. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" diye konuştu.

"Yürüyerek olay yerinden kaçtı"

Bir diğer görgü tanığı Sebahat Rıfatoğlu da "İlk başta kavga ettiler, sonradan bıçak çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm" dedi.

İkna olmadı

Öte yandan şüpheli Özkan G'nin, N. K.'yi bıçakladıktan sonra yere yatırma anları ile yanına kimseyi yaklaştırmadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca iki kişinin saldırganı ikna etmeye çalışması ve ardından bir süre sonra yaralı kadının ambulansa yer alması da yer aldı.