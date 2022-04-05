Son dakika haberleri | Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Gaziantep'te şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Nizip- Gaziantep karayolu Uluyatır yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre nakliyat işi yapan ve kamyonetiyle Nizip'ten Gaziantep'e yük taşıyan 4 çocuk babası Yaşar Üstündağ (48), aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak 5 metrelik şarampole yuvarlanan araçtaki sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada durumu ağırlaşan Üstündağ, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz sürücü, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden Yaşar Üstündağ'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Uluyatır, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title