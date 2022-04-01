Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da jandarma ekipleri tarafından, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılan operasyonda göz altına alınan, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü'nün de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'da jandarma ekipleri tarafından, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılan operasyonda göz altına alınan, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü'nün de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddiaları ile Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne operasyon düzenledi. JASAT ekipleri, çalışanları dışarı çıkardı ve binalardaki evrak ve bilgisayarlarda inceleme yaptı. Ayrıca Ortaca Orman İşletme Şefliğine de operasyon düzenleyen ekipler, buradaki lojmanlarda arama yaptı. Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de aralarında bulunduğu, 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Jandarmadaki sorguların ardından Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin yanı sıra, Dalaman Karacaağaç Muhtarı ve Karacaağaç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Vedat K. Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan K.Ç. ile G.Ş.'nin yanı sıra V.K. isimli vatandaş tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede

Son dakika haberleri: Ormancı operasyonunda 5 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title