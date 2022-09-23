Tartıştığı karısını doğrama tahtası ile öldürüp teslim oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıf öğretmeni evinde tartıştığı karısının kafasına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Türkbahçe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen Süleyman Durmuş, sabah 04.00 sıralarında okula gitmek için uyandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zeliha Durmuş ile tartışan Süleyman Durmuş, mutfakta bulunan doğrama tahtası ile karısı Zeliha Durmuş'un kafasına vurdu. Yere yığılan ve kanlar içerisinde kalan eşinin öldüğünü düşünen Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri Zeliha Durmuş'un öldüğünü belirlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP