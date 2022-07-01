Son dakika haberleri... Oğlunu öldüren katil zanlısı babanın yargılanmasına başlandı

Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesi'nde Şubat ayında oğlu Cavit Kara'nın ölümüne sebep olan baba Hüseyin Kara'nın Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması yapıldı.

Katil zanlısı baba Hüseyin Kara mahkemede, olay gecesini anlatırken, " Akyaka'da evimiz var. Kız arkadaşı ile oraya gittiler. Ben de ciddiyseniz gereken yapılır dedim. Akyaka'daki eve yerleşmişler. Evlenmeden bu evde kalmalarını istemedim. Kızı telefonla aradım sesim yükseldi konuşurken. Oğlum beni aradı. 'Gitme bir yere' dedi bana. Arabaya binip köye gittim. Köydeki evde yalnızdım. Televizyon izlerken akşam köye gelmiş. Yanıma geldi küfür etmeye başladı. Silah ruhsatsızdı ve yanımdaydı. 90 mermi vardı. Mermileri boşalttım. Ben lise 2'de psikolojik tedavi gördüm. Üzerinden çok zaman geçti" dedi.

Duruşmada öldürülen Cavit Kara'nın ağabeyi, ablası, kız arkadaşı tanık olarak dinlendi. Mahkeme, baba Hüseyin Kara'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Manisa'da tedavi gördüğüne yönelik adli tıp raporu isteneceği belirtilerek duruşma 21 Eylül tarihine ertelendi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa