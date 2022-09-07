Son dakika haberleri... Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı Malatya'da bir okul inşaatı şantiyesinde bulunan kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyuya düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı MALATYA - Malatya'da bir okul inşaatı şantiyesinde bulunan kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi'nde yapımı süren Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının şantiyesinde üzeri açık bulunan rögar kuyusuna düşen yavru köpeği gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdiven yardımı ile girdiği kuyuda köpeği alarak dışarı çıkarttı. Doğaya salınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen Malatya İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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