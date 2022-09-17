Son dakika haberleri... Kuşburnu toplarken arı sokunca öldü 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da ormanlık alanda kuşburnu toplarken arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti. Samsun'da ormanlık alanda kuşburnu toplarken arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Hüseyin Çoban (58) ormanlık alanda kuşburnu toplarken farkında olmadan yabani arı yuvasına bastı. Çok sayıda arının ayağını soktuğu Hüseyin Çoban arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek çevreden yadım istedi. Yakınının yanına koştuğu Hüseyin Çoban, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yakakent Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Kuşburnu toplarken arı sokunca öldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.