Son dakika haberleri... Küçük çocuk kazada yaralanan annesini biran olsun bırakmadı

Antalya'da Manavgat ilçesinde, önündeki araca arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan bir kız küçük çocuk annesini ambulansta bile bırakmayarak boynuna sarıldı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolu Karaöz kavşağında meydana geldi. Alanya'ya yönüne seyir halinde bulunan Hasan Y.'nin kullandığı 42 ET 831 plakalı otomobilin, Karaöz kavşağı trafik lambalarına geldiği sırada, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden Cezayir uyruklu Massimissa Lefki'nin kullandığı 06 BAK 007 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Refika Y., Zeki Y., ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Lefki yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arkadan çarpılan otomobilin arka koltuğunda bebeğiyle birlikte oturan Merve Polat Lefki yaralanırken kucağındaki bebeği şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı. Araç içerisinde ambulans bekleyen annesinin yanından bir an bile ayrılmayan çocuğu hemşireler kucaklarına alırken, annesinin araçtan çıkarılması sırasında annesine bakarak ağladığı görüldü. Annesinin ardından ambulansa alınan çocuk, annesine sarılıp onu öptükten sonra ağlamayı bıraktı. - ANTALYA