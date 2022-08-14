Haber : Son dakika haberleri... Konya'da pikap tıra arkadan çarptı: 3 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Konya'da pikap tıra arkadan çarptı: 3 ölü

 - Güncelleme:

Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'da pikap tıra arkadan çarptı: 3 ölü Konya'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan pikapta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da pikap tıra arkadan çarptı: 3 ölü

KONYA - Konya'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan pikapta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya- Karaman Karayolunun 19. kilometresi merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada sulama yaptıktan sonra eve dönüş yapan Mustafa Samet Pullu idaresindeki 52 AAD 935 plakalı Ford marka pikap, aynı istikamete giden Mustafa Ç.'nin kullandığı Man marka 33 DNJ 26 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde pikap sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve tarım işçisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Najmuddin Rahmanqul ile Mohammad Sharif Azizi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Samet Pullu'nun yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almayan tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Karaman Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title