Kız kardeşinin nişanlısı ve eski sevgilisi arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti
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Bursa'da Yasin Sakarya isimli genç, kız kardeşinin nişanlısı ve eski sevgilisi arasında çıkan kavga sonucunda başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü H.S. isimli genç kız, bir süre önce S.T. ile nişanlandı. H.S., nişanlısıyla gezerken eski erkek arkadaşı Adem O. ve kardeşleri ile karşılaştı. Adem O. ile S.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
DURUMU ÖĞRENİNCE OLAY YERİNE GELDİ
Durumu öğrenen H.S.'nin kardeşi Yasin Sakarya da olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Kavgada başına demir çubukla vurulan Yasin Sakarya ağır yaralandı. Kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra cuma günü yaşamını yitirdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Yasin Sakarya, Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Hacı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kavga sonrası gözaltına alınan Adem O. ile kardeşleri Mustafa O. ve Muhammet O., çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.