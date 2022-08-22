Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız kardeşinin nişanlısı ve eski sevgilisi arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kız kardeşinin nişanlısı ve eski sevgilisi arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti

Bursa'da Yasin Sakarya isimli genç, kız kardeşinin nişanlısı ve eski sevgilisi arasında çıkan kavga sonucunda başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü H.S. isimli genç kız, bir süre önce S.T. ile nişanlandı. H.S., nişanlısıyla gezerken eski erkek arkadaşı Adem O. ve kardeşleri ile karşılaştı. Adem O. ile S.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

DURUMU ÖĞRENİNCE OLAY YERİNE GELDİ

Durumu öğrenen H.S.'nin kardeşi Yasin Sakarya da olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Kavgada başına demir çubukla vurulan Yasin Sakarya ağır yaralandı. Kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra cuma günü yaşamını yitirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yasin Sakarya, Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Hacı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kavga sonrası gözaltına alınan Adem O. ile kardeşleri Mustafa O. ve Muhammet O., çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız kardeşinin nişanlısı ve eski sevgilisi arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - 3. Sayfa

Osmangazi Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mahalle sakini:

Kepazeliğin rezilliğin ahlaksızlığın zirvesi.

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title