Son dakika haberleri! Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 Tacikistanlı asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 Tacikistanlı asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saat 7.00 sıralarında Batken bölgesindeki Tacikistan ile olan sınır kesiminde iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışma meydana geldiği belirtildi.

İki ülke yetkililerinin görüşmesi sonucunda silahlı çatışmanın 12.40 sıralarında sona erdiği ifade edilen açıklamada, sınır hattında durumun gergin olarak kaldığı aktarıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan tarafından çatışmada yaralı veya ölü olmadığına ilişkin açıklama yaparken, Tacikistan makamları bir askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. - BİŞKEK