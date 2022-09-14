Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 Tacikistanlı asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 Tacikistanlı asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saat 7.00 sıralarında Batken bölgesindeki Tacikistan ile olan sınır kesiminde iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışma meydana geldiği belirtildi.

İki ülke yetkililerinin görüşmesi sonucunda silahlı çatışmanın 12.40 sıralarında sona erdiği ifade edilen açıklamada, sınır hattında durumun gergin olarak kaldığı aktarıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan tarafından çatışmada yaralı veya ölü olmadığına ilişkin açıklama yaparken, Tacikistan makamları bir askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırgızistan Tacikistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title