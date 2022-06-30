Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybeden madenci Aladağ, toprağa verildi Son dakika haberleri: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde mesai çıkışı evine giderken içinde bulunduğu otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Ali Aladağ, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde mesai çıkışı evine giderken içinde bulunduğu otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Ali Aladağ, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kaza, Gelik Beldesi'ne bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçileri Ali Aladağ ve Erdal Çakoğlu, mesailerini tamamlayıp 67 ER 945 plakalı otomobille eve gitmek üzere yola çıktı. Otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kazada, işçilerden Ali Aladağ hayatını kaybetti, Erdal Çakoğlu ise yaralandı. Ali Aladağ için Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü Köyü'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Karadon Şubesi yöneticileri, maden işçileri ve yakınları katıldı. Aladağ, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Maden 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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