Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayısı toplamak için çatıya çıkan şahıs, düşerek yaşamını yitirdi. Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayısı toplamak için çatıya çıkan şahıs, düşerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Nisan Sokak üzerinde bulunan bir dükkanda meydana gelen olayda, Sefer D.'nin dükkanına giden komşusu şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Sefer D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de dükkanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede talihsiz adamın dün akşam saatlerinde dükkanına geldiği, burada çatıya çıkarak kayısı topladığı sırada dengesini kaybederek beton zemine çakıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa Kayseri Anbar 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayısı toplamak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.