Son dakika haberleri: Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberleri: Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük'te silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Karabük'te yasadışı silah ticareti ve tefecilik suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 28 adet av tüfeği, 14 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet kurusıkı tabanca, 348 adet değişik çaplarda fişek, 130 adet tabanca iğnesi, 64 tabanca sürgüsü, 60 adet tabanca icra yayı, 52 adet tabanca şarjörü, 40 adet tabanca gövdesi, 30 adet tornavida, 11 adet eğe, 8 adet pense, 13 adet lyrica hap, 1'er adet demir testere, namlu açmada kullanılan torna makinesi, namlu açmada kullanılan matkap, oluklu bıçak ve cop ele geçirildi.

Gözaltına şüphelilerden toplam 13 şahıstan 10'u emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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