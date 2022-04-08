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Son dakika haberleri: Kamyonla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Kamyonla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Eğirdir'de kamyonla çarpışan ticari aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

GELENDOST, ISPARTA (İHA) - Eğirdir'de kamyonla çarpışan ticari aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Eğirdir- Gelendost karayolu üzerinde Mahmut Güler'in kullandığı ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Mahmut Güler'in aracı hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yol bir süre trafiğe kapatıldı. Sağlık ekipleri Mahmut Güler'i olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırdı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen 43 yaşındaki Mahmut Güler'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmut Güler, Gelendost, Eğirdir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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