Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu - Haberler

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Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı.

Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte seyir halindeki trenin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı, 15 küçük baş hayvan telef oldu.

Kaza, Türkoğlu İlçesi'nde meydana geldi. Mesut O. İdaresindeki 46 ACA 293 plakalı kamyonet, Fatih Mahallesi'nde yer alan hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada Malatya istikametinden gelen tren, küçükbaş hayvan taşıyan kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle trendekiler panik yaşarken, kamyonette bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada kamyonetin kazasında bulunan 70 civarındaki hayvandan 15'i telef olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, demir yolu ulaşıma kapandı.

Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

Kontrolsüz hemzemin geçitte hayvan yüklü kamyonete tren çarptı... 1 kişi yaralandı, 15 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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