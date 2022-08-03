Son dakika haber | İzmir'deki kazada can pazarı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı ve can pazarının yaşandığı feci kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Tire-Belevi yolunun 3. kilometresinde Yuvalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Feride Ö. yönetimindeki 35 ADH 861 plakalı hafif ticari araç, Tire'den Belevi istikametine seyir halindeydi. Karşı yönden gelen Ali Y. yönetimindeki 35 TIC 87 plakalı hafif ticari araç ise iddiaya göre hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. İki araç, daha sonra büyük bir hızla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu karayolu adeta savaş alanına döndü, kazada adeta can pazarı yaşandı. Feci kazada, aynı araçta bulunan Feride Ö., Engin Ö., Sezer K., İbrahim K. ve diğer araçtaki sürücü Ali Y., Mediha Yiğit (66), Havva Y., Gülsüm Ş. ve Belinay Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi. Tire'deki ambulansların yanında, Selçuk ve Bayındır'dan da ambulans ekipleri bölgeye geldi. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Mediha Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feride Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza sonrası Tire-Belevi yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yolda çift yönlü olarak uzun araç kuyrukları oluşurken, yaralıların ambulanslarla nakledilmesinin ardından jandarma yolu kontrollü olarak trafiğe açtı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Yakup Fatih Şaşmaz/İHA)