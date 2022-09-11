Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- Irak'ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı Irak'ın Babil kentinde Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsünün akaryakıt tankerine çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

- Irak'ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı

BAĞDAT - Irak'ın Babil kentinde Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsünün akaryakıt tankerine çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Irak'ın Babil kentinin Şumeli bölgesinde, Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. Kaza nedeniyle 2 aracın alev alması sonucu yolculardan 11'i hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı.

Erbain merasimleri her yıl Hz. Hüseyin'in ölümünün 40. gününde Kerbela'ya doğru Şiilerin gerçekleştirdiği bir yürüyüş.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - 3. Sayfa

Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title