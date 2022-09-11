Irak'ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Irak'ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı Irak'ın Babil kentinde Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsünün akaryakıt tankerine çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. - Irak'ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı BAĞDAT - Irak'ın Babil kentinde Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsünün akaryakıt tankerine çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Irak'ın Babil kentinin Şumeli bölgesinde, Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. Kaza nedeniyle 2 aracın alev alması sonucu yolculardan 11'i hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı. Erbain merasimleri her yıl Hz. Hüseyin'in ölümünün 40. gününde Kerbela'ya doğru Şiilerin gerçekleştirdiği bir yürüyüş. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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