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Son dakika haberleri | İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kameradaANTALYA Antalya'da iki kadının cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti.

İki kadının cadde ortasında saç başa kavgası kamerada

ANTALYA Antalya'da iki kadının cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri diğerini, yola yatırıp kafasına defalarca vurup yerde tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darp etmeye başladı. Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti. Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü. Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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