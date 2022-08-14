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Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da demir kesme makasıyla motosiklet hırsızlığı kamerada

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Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da demir kesme makasıyla motosiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın önüne park edilen motosikleti 2 şüpheli şahıs 1 dakika içinde çalarak kayıplara karıştılar.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın önüne park edilen motosikleti 2 şüpheli şahıs 1 dakika içinde çalarak kayıplara karıştılar. Demir kesme makasıyla gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir mağazada motosikletli kurye olarak çalışan Aziz Kaya, kendi motosikletini sokağa park ettikten sonra evine girdi. Şüphelilerden biri hemen motosikletin yanına gelerek etrafı kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığına emin olan diğer şüpheli ise elinde demir makasıyla gelerek motosikletin kilidini kırdı. Şüphelilerden biri motosikleti eliyle iterken diğeri yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Evine girdikten sonra bir dakika içerisinde motosikleti çalınan Aziz Kaya durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Demir kesme makasıyla kırıyorlar"

Motosikleti çalınan Aziz Kaya, "Gece saat 03.00'te eve geldiğim anda motosikleti park ediyorum. İki tane motosikletim var. Küçüğünü park ediyorum. Arkamdan gelip kontrol ediyorlar. 1 dakika sonra gelip zinciri kırarak alıp götürüyorlar. Demir kesme makasıyla kırıyorlar. Şahıslar iki kişi ve yüzleri kapüşonlu" dedi.

"Kar-kış çalışarak almıştım"

Motosikletli kurye olarak çalıştığını söyleyen Kaya, "Kar kış çalıştım. O motosikleti aldım. 60-70 bin TL bir değeri var. Normalde otoparkta tutuyordum. Bir günlüğüne evin önüne getirdim. Oradan çaldılar. Yerine biz zor koyarız. 60-70 bin TL'yi yerine koymamız kolay değil. Gereken yerlere başvurduk. Motosikletimin bulunmasını istiyorum. İnşallah bulunur" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Aziz Kaya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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