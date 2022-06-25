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Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı 1'i kadın 2 Alman turistin yaralandığı anlar kameralara yansıdı Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan kısalı süreli hortumda yerinden çıkan bir otelin al girişinin metal...

Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı

1'i kadın 2 Alman turistin yaralandığı anlar kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan kısalı süreli hortumda yerinden çıkan bir otelin al girişinin metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı. Biri kadın iki turist yararlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya merkez ve ilçelerinde dün öğleden sonra aniden başlayan yağış ve fırtına etkili oldu. Kısa süreli hava olayında bir çok kaza, ağaç devrilmesi ve küçük su baskınları yaşandı. Kemer ilçe girişinde bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı. Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında gizlenen vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralı biri kadın Almanya uyruklu iki turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hanım Türk - 3. Sayfa

Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler

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